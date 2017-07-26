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Ространснадзор внепланово проверяет 5 авиакомпанийСегодня в 11:32

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На безопасность для граждан.

Внеплановая проверка Ространснадзора проходит в авиакомпании "Россия". Она связана с соблюдением норм авиабезопастности, рассказал на пресс-конференции глава ведомства Виктор Басаргин.

Проверка началась неделю назад и не связана с допущенными перевозчиком задержками рейсов.

Аналогичные мероприятия проходят еще в четырех российских авиакомпаниях, среди которых "ЮТэйр - вертолетные перевозки", "Ангара" и "Якутия", передает "Уралинформбюро".

Замруководителя Ространснадзора Владимир Черток пояснил, что все проверки ведомства делятся на плановые и внеплановые. График первых верстается до сентября и сдается на утверждение в Генпрокуратуру. Внеплановые проверки проводятся, если есть угроза жизни и здоровью граждан - только в этом случае их согласует Генпрокуратура.

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