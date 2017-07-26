×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Дочка" "Газпрома" уезжает из СургутаСегодня в 12:51

  • Текст

В Санкт-Петербург.

Компания "Газпром переработка" готовится к проведению аукционов по реализации непрофильных активов. Движимое и недвижимое имущество расположеного в Югре, ЯНАО и Республике Коми, передает "Уралинформбюро".

Среди лотов, выставляемых на торги, 49 единиц транспортных средств (Toyota, Mercedes-Benz, Lexus, Subaru) и оборудования, база отдыха Сургутского ЗСК в деревне Лямина и 20-этажное административное здание на проспекте Ленина в Сургуте, сообщили в пресс-службе компании.

Последний объект – это недостроенный офисник (завершен на 52%), куда должны были заехать сотрудники "Газпром переработки". Переезда не случилось, поскольку компания с августа 2017 года меняет место дислокации с Сургута на Санкт-Петербург.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Он обойдется в сотни миллионов рублей.

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

На Урале за нее встали горой.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×