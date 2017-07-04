Из трех вузов страны.

13 сертификатов, дающих право на трудоустройство в АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть"), получили выпускники российских вузов сразу после вручения дипломов – в начале июля 2017 года. Воспользоваться льготами, предусмотренными для молодых специалистов и трудоустраиваемых в Общество по рабочим специальностям, им нужно успеть до 30 сентября.

Роспан компенсирует молодым специалистам оплату проезда и провоза багажа к месту работы, а также аренду жилья. Кроме того, для данной категории сотрудников предусмотрена единовременная выплата на обустройство (подъемные), северные надбавки (в размере 80%) с первого дня работы. Есть у них и возможность стать участниками Ипотечной жилищной программы Общества, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

При трудоустройстве на рабочую должность предоставляется надбавка за вахтовый метод работы, оплата проезда в оба конца и "северные" (80%).

"Все, получившие сертификаты, станут участниками программы развития молодых специалистов нашего Общества – на протяжении трех лет к ним будут прикреплены наставники, вне зависимости от того, на какую позицию – рабочую или ИТР – трудоустраиваются выпускники", - пояснила начальник отдела оценки и развития персонала Блока персонала и социальных программ Общества Наталия Колужская.

В этом году в Роспан должно прибыть пополнение из трех вузов: семь человек из Тюменского индустриального университета, пятеро – из Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина, один – из горного университета Санкт-Петербурга. Один из новобранцев - из Тюменского индустриального университета - с ямальским производством знаком не понаслышке: в 2016 году он проходил в Обществе производственную практику.

Конкурс среди претендентов на трудоустройство в Роспан был достаточно жестким. В отборочных мероприятиях, проходивших в три этапа, участвовали 42 выпускника. Для начала оценивался средний балл по диплому (не ниже 4,5), затем претенденты проходили тестирование. Окончательное решение о приеме на работу представители Общества принимали по результатам деловой оценочной игры.