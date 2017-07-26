Так задумано проектом.

Монтаж навеса "Екатеринбург Арены" полностью завершен. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе компании "Синара-Девелопмент", генерального подрядчика реконструкции стадиона.

Общая площадь крыши составляет 28 000 квадратных метров, а вес — 6000 тонн. Ее поддерживают восемь 45-метровых пилонов. По словам генерального директора компании "Синара-Девелопмент" Тимура Уфимцева, кровля стадиона имеет нетипичное конструктивное решение – она вогнутая. Отвод ливневых стоков будет осуществляться в помощью современных технологий, исключающих использование насосов.



Так стадион теперь выглядит изнутри. Фото: Центр общественных связей "Синара-Девелопмент".

В данный момент строители приступили к монтажу электронных систем контроля и наблюдения, а также рам для четырех больших табло. Еще два информационных дисплея установят на территории стадиона.

Работы на "Екатеринбург Арене" идут в рамках подготовки города к играм чемпионата мира по футболу-2018. Также рядом со стадионом до ноября будут построены 4 парковки, 2 зоны для досмотра транспорта, удаленный пункт досмотра грузов и сеть пешеходных дорожек. Общая стоимость реализации проекта — 12,7 миллиарда рублей.

Следует добавить, что в марте вице-премьер Свердловской области Сергей Швиндт пообещал журналистам полностью завершить работы на стадионе в декабре 2017 года. А в 2018 году, перед тем как принять на этом поле игры мундиаля, на стадионе планируется провести три тестовых футбольных матча.

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