Свердловские промышленники готовы заменить SiemensСегодня в 15:33
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В случае его ухода из России.
"НПО автоматики" выразило готовность заменить продукцию концерна Siemens на производстве тяговых электровозов для завода "Уральские локомотивы". В том случае, если немецкий гигант уйдет из России на фоне скандала с поставками газовых турбин в Крым. Об этом "Уралинформбюро" сообщил генеральный директор "НПО автоматики" Андрей Мисюра.
"Если уйдет Siemens, я буду этому очень рад. "НПО автоматики" уже давно заменило Siemens – как в части силовой и приводной техники, так и в части технологических процессов. Мы делаем серьезные вещи для подводных лодок, для вооружения, для космоса. Неужели мы бытовые контроллеры не сможем заменить?" – заявил Мисюра.
Он уточнил, что сегодня компанию "не пускают" до более серьезных производств наподобие тягового привода, поскольку это самая дорогая часть. Однако компетенции для этого у "НПО автоматики" есть.
По словам Мисюры, за тот год, что он возглавляет предприятие, приоритеты во многом поменялись: "Мы нашли свою нишу – это классные недешевые решения, где очень много интеллекта, туда мы и идем".
Несмотря на то, что "НПО автоматики" создавался как разработчик ракетной и космической аппаратуры, сегодня предприятие изо всех сил переводят с "космических" рельс на гражданские.
"На сегодня доля гражданской продукции с 25% увеличилась до 35%. Космос занимает 20%, а чистая гражданка, которая никак не связана с госбюджетом, – 35%. Я уверен, что мы 40% к концу года точно сделаем. А к 2018 году... Моя мечта сделать так, чтобы доля гражданки была 80%. Тогда мы сможем быть очень гибкими и эффективными, стать локомотивом роста в Свердловской области, а, может, даже и во всей стране. "НПО автоматики" апробирует на себе тот опыт, который прошли европейцы и американцы после Второй мировой войны, когда вся промышленность была настроена на реализацию военных целей, и надо было срочно делать гражданскую продукцию", - сообщил руководитель предприятия.
Предприятие реализует несколько стратегических направлений. Это силовые преобразователи, рекуператоры, исполнительные механизмы, системы искусственного интеллекта, системы принятия решений и диагностики оборудования, которые используются в самых разных сферах – от транспортной до нефтегазовой и энергетической отраслей. "Наша стратегия – производство высокомаржинальных продуктов, к которым предъявляются серьезные требования по качеству и по надежности", - сказал промышленник.
Увеличило НПО свое присутствие и на рынке сельхозтехники. Уже сегодня российские поля "бороздят" интеллектуальные электрические комбайны и трактора. В скором времени по Екатеринбургу могут поехать и трамваи с искусственным интеллектом.
Несмотря на многочисленные проекты, завязанные на искусственном разуме, Андрей Мисюра не разделяет опасений других производителей умной техники о том, что мирной жизни людей придет конец, если землю поработят роботы.
"А что поменяется для обычного человека в нашей страны? Сейчас правит группа людей, а будет - группа машин. Ничего не поменяется, поэтому не переживайте по этому поводу. Только может справедливости больше будет", - заключил Мисюра.
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