С подачи ЧОПа.

Арбитражный суд Пермского края признал "Единый расчетный центр" банкротом. Оператор по приему коммунальных платежей только в 2016 году понес убытки почти на 12 миллионов рублей.

С иском в суд против ЕРЦ обратилось "Частное охранное предприятие "Служба инкассации". ЧОПовцы не получили от оператора 352 тысячи рублей, передает "Уралинформбюро".

По материалам суда, бывший собственник ЕРЦ Олег Балашов назначен ликвидатором предприятия. К слову, Балашов являлся совладельцем компании ООО "Информационно-расчетный центр-Прикамье", в отношении которого сейчас введена процедура наблюдения.