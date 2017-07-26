Давно закрытую по суду.

Администрация Екатеринбурга собирается изъять для строительства трамвайной ветки "Екатеринбург-Верхняя Пышма" крупный кусок промзоны и частного сектора в границах улицы Чуцкаева и проспекта Космонавтов. Строения, расположенные на этом участке, будут снесены, говорится в постановлении мэрии.

Сам по себе факт изъятия этих земель для муниципальных нужд не является новеллой: решение об этом городские власти приняли еще в августе 2016 года. Однако на этой неделе в документ были внесены изменения.

Среди объектов, которые пойдут под бульдозер — здание мечети "Рахман" на проспекте Космонавтов, закрытой несколько лет назад. Владевшая помещением община "Рахман" была в феврале 2015 года выселена оттуда по решению суда. Истцом в деле выступила администрация Екатеринбурга.

Мечеть формально считается недействующей. Однако "Уралинформбюро" удалось выяснить, что по этому адресу зарегистрирована Свердловская региональная общественная организация содействия духовному развитию татарской и башкирской культуры "Ярдам". Одним из соучредителей общества является Радиф Гиндуллин, известный также как Радифулла-хазрат — лидер Регионального духовного управления мусульман Свердловской области в составе Центрального духовного Управления мусульман России. Кроме того, как сообщили агентству в другой мусульманской организации —Духовном управлении мусульман Свердловской области (Уральский Мухтасибат), недавно в этом помещении была открыта школа имамов "Мирас".

Трамвайную линию между Верхней Пышмой и Екатеринбургом планируется построить к 2019 году. Проект уже прошел государственную экспертизу. Ранее на одном из семинаров международной выставки ИННОПРОМ-2017 вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков назвал строительство трамвайной линии "Екатеринбург-Верхняя Пышма" одним из инструментов создания агломерации "Большой Екатеринбург".