Екатеринбургское ТСЖ грозит судом "Синаре"Сегодня в 19:15
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И требует новых слушаний.
Жильцы домов №№ 99 и 101 по проспекту Ленина в Екатеринбурге возмущены планами компании "Синара-Девелопмент" построить в их дворе жилую многоэтажку. На публичные слушания по этому проекту, прошедшие на днях в отеле "Angelo", их даже не позвали, сообщила "Уралинформбюро" член правления ТСЖ "Ленина, 99" Елена Булдакова.
"О том, что у "Синары" есть планы по застройке нашего двора, мы знали еще два месяца назад, — пояснила она. — А вот про то, что слушания уже состоялись, узнали только из сообщений СМИ. Нас как правообладателей соседних земельных участков обязаны были предупредить, но почему-то не сделали этого".
По словам Елены, "тройственная встреча" жильцов, чиновников областного Минстроя и представителей застройщика все же состоялась, но уже постфактум, 26 июля. "Чиновники нам так сформулировали, что эта встреча якобы является продолжением публичных слушаний. Даже пообещали наши вопросы к застройщику включить в протокол. Но мы не уверены, что это нас устроит, поэтому будем обращаться к юристам, в суд и прокуратуру", - заявила она.
Проект "Синары-Девелопмент", вынесенный 24 июля на публичные слушания, предусматривает строительство на этом участке дома переменной этажности (9-12-17 этажей). Одна из изюминок проекта — спортивные площадки на крыше многоэтажки. Сам же дом позиционируется как "комфорт-класс". Главная претензия жильцов к проекту — неприспособленность двора для масштабного жилищного строительства.
Ситуацию осложняет то, что рядом с потенциальной новостройкой расположен архитектурный комплекс зданий в стиле советского неоклассицизма. Кроме того, концепция застройки двора предусматривает организацию проезда строительной техники с улицы Гагарина, что изрядно "напрягло" жильцов дома по Ленина, 101. "Нам тут нужен детский сад, а для строительства такого дома возможностей нет", — считают они.
Следует добавить, что пока речь не идет о разрешении самой стройки: "Синара-Девелопмент" организовала слушания в Кольцово, чтобы добиться разрешения на смену вида использования этого участка на "условно-разрешенный". Сегодня, согласно правилам землепользования и застройки Екатеринбурга, квартал Ленина-Гагарина-Первомайской-Тимирязева относится к общественно-деловой градостроительной зоне.
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