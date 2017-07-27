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ММК собрал энергетиков металлургической отраслиСегодня в 11:56

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Для обмена опытом.

На ММК стартовал второй, заключительный этап межзаводской школы. Производственным опытом поделятся более 20 руководителей и специалистов "Северстали", Новолипецкого и Нижнетагильского меткомбинатов, ПАО "Тулачермет" и ООО "НЛМК-Калуга".

За два дня они познакомятся с энергокомплексом Магнитки, посетят различные участки комбината, выслушают доклады и поучаствуют в дискуссиях.

Как рассказали "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", энергокомплекс предприятия объединяет три электростанции – ТЭЦ, ЦЭС и ПВЭС – суммарной мощностью 638 мегаватт. Также в него входят кислородно-компрессорное производство, цех электросетей и подстанций, паросиловой и газовый цеха, цех водоснабжения и энергоцех, центр энергосберегающих технологий и электротехническую лабораторию.

Подразделения Управления главного энергетика обеспечивают бесперебойную работу агрегатов и производств комбината, снабжая их электроэнергией, газом, водой, паром и продуктами разделения воздуха.

Встреча энергетиков стала 91-й по счету. Подобные мероприятия проводятся ежеквартально, но посвящаются разным направлениям работы ММК. В результате обмена опытом реализованы сотни рекомендаций по улучшению производственного процесса.

Первый этап межзаводской школы по обмену опытом прошел 24-25 июля на базе Нижнетагильского металлургического комбината.

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