Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 презентуют в АстанеСегодня в 11:12
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На полях ЭКСПО-2017.
В августе делегация Свердловской области примет участие в Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017. 10 июня она открылась в столице Казахстана – Астане.
В российском павильоне состоится презентация заявки РФ на право принять Всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Инициатива ее проведения в столице Урала была одобрена главой государства Владимиром Путиным и поддержана министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.
Также в Астане состоятся Российско-Казахстанский бизнес-форум с биржей деловых контактов и конференция по вопросам энергосбережения.
Свердловская делегация проведет переговоры с представителями органов исполнительной власти Казахстана. Будут обсуждаться вопросы инвестиций, энергетики и здравоохранения. Намечены и встречи с руководством основных регионов-партнеров Среднего Урала – Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей и столицы республики, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрея Соболева, рабочая поездка в Астану нацелена на решение нескольких задач.
"Республика Казахстан является стратегическим партнером Среднего Урала по ряду направлений делового сотрудничества. Мы планируем продолжить диалог по вопросам взаимодействия в энергетике, машиностроении, здравоохранении, во взаимной торговле. Кроме этого, нам чрезвычайно интересен опыт Казахстана в продвижении заявки на право проведения всемирной выставки и возможность оценить результаты реализации такого масштабного проекта для развития городской территории, ее инфраструктуры", - отметил он.
Товарооборот Свердловской области с Казахстаном в первом квартале 2017 года вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 300 миллионов долларов. Таким образом, Республика заняла первую строчку в списке стран-торговых партнеров региона.
Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017, посвященная энергии будущего, будет проходить в Астане до 10 сентября. В выставке примут участие представители более 115 стран. В российской секции будет задействовано порядка 200 национальных предприятий и субъектов РФ, в том числе Свердловская и Челябинская области, Татарстан, Москва и Санкт-Петербург.
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