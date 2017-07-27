Жилым комплексом на 1667 человек.

В ближайшие годы на промплощадке завода "Ювелиры Урала" могут вырасти шесть многоквартирных домов высотой от 8 до 26 этажей. Застраивать территорию планирует компания "Ривьера-Инвест-Екб", сообщает "Уралинформбюро".

Общая площадь будущего жилого квартала составит 50 000 квадратных метров. Население его должно составить 1667 человек. Кроме шести жилых домов планируется также возвести небольшой храм и несколько паркингов общей вместимостью 625 машиномест. Между новостройками и проезжей частью улицы Крестинского будет проложена велодорожка.



Примерное расположение будущего квартала на территории нынешней промплощадки. Фото:minstroy.midural.ru.

Подробности проекта будут озвучены 28 июля в ходе публичных слушаний, которые пройдут в ДК Железнодорожников.Следует добавить, что компания "Ривьера-Инвест-Екб" известна в Екатеринбурге как застройщик элитного жилого комплекса "Ривьера" рядом с набережной Исети.