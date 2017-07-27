И отключения.

Вечером 26 июля 2017 года энергоблок №3 Белоярской АЭС был выведен на номинальную мощность после нештатной ситуации.

24 июля 2017 года специалисты зафиксировали неисправность в электрической части одного из трёх турбогенераторов энергоблока БН-600. ЧП было вызвано коротким замыканием. Генератор отключили от сети, мощность энергоблока снизилась на треть.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе БАЭС, турбогенератор после устранения неполадок включили 25 июля. К 19.00 26 июля блок вышел на номинальную мощность.