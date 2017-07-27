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На КМЭЗ стартовала программа модернизацииСегодня в 17:30

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Стоимостью более 650 миллионов рублей.

На Кыштымском медеэлектролитном заводе (входит в Группу РМК) начали заливку железобетонного фундамента под опорные конструкции двух дополнительных серий на 40 электролизных ванн каждая.

Монтаж нового оборудования проходит в рамках инвестпроекта по увеличению мощности производства медных катодов. Он завершится к концу 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы РМК.

"В рамках проекта также будет заменен трансформатор, установлена новая силовая ошиновка серий электролизных ванн и устройство промывки и укладки анодных остатков. Кроме того, в рамках модернизации цеха электролиза будут смонтированы механизмы автоматического перемещения анодов и матриц, а также приобретены две тысяч матриц из нержавеющей стали и новое вентиляционное оборудование. Все запланированные работы осуществляются в соответствии с графиком", - пояснил главный инженер ЗАО "КМЭЗ" Александр Сидоренко.

В рамках инвестпрограммы в течение 2017-18 годов дополнительным оборудованием оснастят цеха электролиза меди и выпуска медной катанки. Модернизация цеха электролиза меди оценивается более чем в 380 миллионов рублей, цеха медной катанки – свыше 288 миллионов.

Развитие мощностей КМЭЗ позволит выпускать на 40% больше медной катанки (140 тысяч тонн в год) и на 15% больше медных катодов (140 тысяч тонн в год).

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