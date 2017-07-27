На КМЭЗ стартовала программа модернизацииСегодня в 17:30
- Текст
Стоимостью более 650 миллионов рублей.
На Кыштымском медеэлектролитном заводе (входит в Группу РМК) начали заливку железобетонного фундамента под опорные конструкции двух дополнительных серий на 40 электролизных ванн каждая.
Монтаж нового оборудования проходит в рамках инвестпроекта по увеличению мощности производства медных катодов. Он завершится к концу 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы РМК.
"В рамках проекта также будет заменен трансформатор, установлена новая силовая ошиновка серий электролизных ванн и устройство промывки и укладки анодных остатков. Кроме того, в рамках модернизации цеха электролиза будут смонтированы механизмы автоматического перемещения анодов и матриц, а также приобретены две тысяч матриц из нержавеющей стали и новое вентиляционное оборудование. Все запланированные работы осуществляются в соответствии с графиком", - пояснил главный инженер ЗАО "КМЭЗ" Александр Сидоренко.
В рамках инвестпрограммы в течение 2017-18 годов дополнительным оборудованием оснастят цеха электролиза меди и выпуска медной катанки. Модернизация цеха электролиза меди оценивается более чем в 380 миллионов рублей, цеха медной катанки – свыше 288 миллионов.
Развитие мощностей КМЭЗ позволит выпускать на 40% больше медной катанки (140 тысяч тонн в год) и на 15% больше медных катодов (140 тысяч тонн в год).
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:01
Билл Гейтс потерял пальму первенства среди богатеев
Его обогнал основатель Amazon Джефф Безос.Сегодня в 20:00
В смартфонах на Android нашли вирус-троян
"Вшитый" в ПО.Сегодня в 19:59
"ЮТэйр" через суд остановил стройку рядом с аэропортом Плеханово
Где будут жить дольщики?Сегодня в 19:51
Наталью Тихонову повысили до главы Асбестовского ГО
Депутаты гордумы.Сегодня в 19:05
В Кургане горит крыша общежития
Ее отремонтировали год назад.Сегодня в 18:40
Прогулка "топлес" по Венеции обойдется в 200 евро
Штрафы повысили.Сегодня в 18:20
Уральские вузы остановили прием документов
На очное бюджетное обучение.Сегодня в 17:58
28 июля Екатеринбург утонет в колокольном звоне
На полчаса.Сегодня в 17:57
Сотрудники "Екатеринбурггаза" попали в заложники к пиратам
Их спасли дети.Сегодня в 17:52
Югорчанин избил приятеля до смерти в баре
Ему грозит до 15 лет колонии.Сегодня в 17:48
В Сухом Логу рецидивист едва не зарезал приятеля
Ему помешала полиция.Сегодня в 17:47
Школьные столовые Екатеринбурга покупают хлеб с наценкой в 2000%
Вместо 20%.Сегодня в 17:30
На КМЭЗ стартовала программа модернизации
Стоимостью более 650 миллионов рублей.Сегодня в 17:18
"Хозяйка Югры" тасует кадры
В правительстве.Сегодня в 17:16
В Екатеринбурге задержали находившуюся в розыске мошенницу
И ее подельницу.
Главные новости
- Сегодня в 19:59"ЮТэйр" через суд остановил стройку рядом с аэропортом Плеханово
- Сегодня в 16:50Под Ивделем прорвало газопровод: пламя поднялось выше 50 метров
- Сегодня в 16:33Курган "поплыл" после ливня
- Сегодня в 14:09Среднему Уралу грозит дефицит крови
- Сегодня в 13:03В День города "Чайф" подвинет Пьеху
Аналитика
Большой Полет шансонье Новикова
Смотрите и удивляйтесь.
Свердловские мэры ушли в "откос"
А ученые отказались от Марса.
Серовская свинья олигарха Аристова умерла?
Расследование "Уралинформбюро".