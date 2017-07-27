Где будут жить дольщики?

Верховный суд РФ поддержал авиакомпанию "ЮТэйр" в судебном споре с администрацией Тюмени, ранее разрешившей строительство 12-этажного жилого дома в приаэродромной зоне. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

Спор между авиаперевозчиком и муниципалитетом Тюмени тянется с 2016 года. Тогда "ЮТэйр" подала иск в областной арбитраж, требуя остановить жилищное строительство в непосредственной близости от аэропорта Плеханово (обслуживает местные линии - прим.ред), поскольку этот проект не был согласован с администрацией аэропорта. Стройку жилого дома, которую ведет ООО "Сибстройсервис", в 2015 году разрешила администрация Тюмени.

Аргументировал истец свою претензию тем, что стройплощадка расположена буквально в километре от так называемой контрольной точки аэропорта. При этом авиакомпания является арендатором всей аэродромной инфраструктуры Плеханово.

Арбитражный суд Тюменской области в 2016 году отказал авиаторам, поскольку запрет на строительство затрагивал права и интересы 250 дольщиков, уже купивших квартиры в строящемся доме. Восьмой Арбитражный суд, куда "ЮТэйр" обратилась с апелляцией, оставил вердикт тюменских коллег в силе.

А вот Верховный суд РФ внезапно встал на сторону истца, найдя основание для пересмотра предыдущих судебных актов в кассационном порядке. Не исключено, что столь резкий разворот дела вызван недавно утвержденными поправками в Воздушный и Градостроительный Кодексы РФ, которые ограничивают капитальное строительство в 30-километровой зоне вокруг аэропортов.

В связи с этим Верховный суд РФ постановил передать кассационную жалобу на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС, которая 25 июля отменила решения нижестоящих судов и направила дело на пересмотр в Арбитражный суд Тюменской области.

Оперативные комментарии от пресс-служб "ЮТэйр" и администрации Тюмени редакции получить не удалось. Следует добавить, что требование согласовывать стройку в приаэродромной зоне с администрацией аэропортов содержится и в старой версии Воздушного Кодекса РФ, которая уже утратила силу.

По новым правилам устанавливать границы подзон в 30-километровом радиусе вокруг аэропорта, а также выдавать разрешения на строительство теперь должен "уполномоченный орган исполнительной власти". По мнению экспертов "Уралинформбюро", таким органом является Минтранс России и подведомственные ему Ространснадзор и Росавиация.

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