"ЮТэйр" через суд остановил стройку рядом с аэропортом Плеханово Сегодня в 19:59
- Текст
Где будут жить дольщики?
Верховный суд РФ поддержал авиакомпанию "ЮТэйр" в судебном споре с администрацией Тюмени, ранее разрешившей строительство 12-этажного жилого дома в приаэродромной зоне. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.
Спор между авиаперевозчиком и муниципалитетом Тюмени тянется с 2016 года. Тогда "ЮТэйр" подала иск в областной арбитраж, требуя остановить жилищное строительство в непосредственной близости от аэропорта Плеханово (обслуживает местные линии - прим.ред), поскольку этот проект не был согласован с администрацией аэропорта. Стройку жилого дома, которую ведет ООО "Сибстройсервис", в 2015 году разрешила администрация Тюмени.
Аргументировал истец свою претензию тем, что стройплощадка расположена буквально в километре от так называемой контрольной точки аэропорта. При этом авиакомпания является арендатором всей аэродромной инфраструктуры Плеханово.
Арбитражный суд Тюменской области в 2016 году отказал авиаторам, поскольку запрет на строительство затрагивал права и интересы 250 дольщиков, уже купивших квартиры в строящемся доме. Восьмой Арбитражный суд, куда "ЮТэйр" обратилась с апелляцией, оставил вердикт тюменских коллег в силе.
А вот Верховный суд РФ внезапно встал на сторону истца, найдя основание для пересмотра предыдущих судебных актов в кассационном порядке. Не исключено, что столь резкий разворот дела вызван недавно утвержденными поправками в Воздушный и Градостроительный Кодексы РФ, которые ограничивают капитальное строительство в 30-километровой зоне вокруг аэропортов.
В связи с этим Верховный суд РФ постановил передать кассационную жалобу на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС, которая 25 июля отменила решения нижестоящих судов и направила дело на пересмотр в Арбитражный суд Тюменской области.
Оперативные комментарии от пресс-служб "ЮТэйр" и администрации Тюмени редакции получить не удалось. Следует добавить, что требование согласовывать стройку в приаэродромной зоне с администрацией аэропортов содержится и в старой версии Воздушного Кодекса РФ, которая уже утратила силу.
По новым правилам устанавливать границы подзон в 30-километровом радиусе вокруг аэропорта, а также выдавать разрешения на строительство теперь должен "уполномоченный орган исполнительной власти". По мнению экспертов "Уралинформбюро", таким органом является Минтранс России и подведомственные ему Ространснадзор и Росавиация.
Ранее по теме
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:01
Билл Гейтс потерял пальму первенства среди богатеев
Его обогнал основатель Amazon Джефф Безос.Сегодня в 20:00
В смартфонах на Android нашли вирус-троян
"Вшитый" в ПО.Сегодня в 19:59
"ЮТэйр" через суд остановил стройку рядом с аэропортом Плеханово
Где будут жить дольщики?Сегодня в 19:51
Наталью Тихонову повысили до главы Асбестовского ГО
Депутаты гордумы.Сегодня в 19:05
В Кургане горит крыша общежития
Ее отремонтировали год назад.Сегодня в 18:40
Прогулка "топлес" по Венеции обойдется в 200 евро
Штрафы повысили.Сегодня в 18:20
Уральские вузы остановили прием документов
На очное бюджетное обучение.Сегодня в 17:58
28 июля Екатеринбург утонет в колокольном звоне
На полчаса.Сегодня в 17:57
Сотрудники "Екатеринбурггаза" попали в заложники к пиратам
Их спасли дети.Сегодня в 17:52
Югорчанин избил приятеля до смерти в баре
Ему грозит до 15 лет колонии.Сегодня в 17:48
В Сухом Логу рецидивист едва не зарезал приятеля
Ему помешала полиция.Сегодня в 17:47
Школьные столовые Екатеринбурга покупают хлеб с наценкой в 2000%
Вместо 20%.Сегодня в 17:30
На КМЭЗ стартовала программа модернизации
Стоимостью более 650 миллионов рублей.Сегодня в 17:18
"Хозяйка Югры" тасует кадры
В правительстве.Сегодня в 17:16
В Екатеринбурге задержали находившуюся в розыске мошенницу
И ее подельницу.
Главные новости
- Сегодня в 19:59"ЮТэйр" через суд остановил стройку рядом с аэропортом Плеханово
- Сегодня в 16:50Под Ивделем прорвало газопровод: пламя поднялось выше 50 метров
- Сегодня в 16:33Курган "поплыл" после ливня
- Сегодня в 14:09Среднему Уралу грозит дефицит крови
- Сегодня в 13:03В День города "Чайф" подвинет Пьеху
Аналитика
Большой Полет шансонье Новикова
Смотрите и удивляйтесь.
Свердловские мэры ушли в "откос"
А ученые отказались от Марса.
Серовская свинья олигарха Аристова умерла?
Расследование "Уралинформбюро".