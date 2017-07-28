Кустовых насосных станций (КНС).

В мае - июле 2017 года в ООО "РН-Пурнефтегаз" реконструировали кустовые насосные станции (КНС) на трех месторождениях. На смену старым насосным агрегатам системы поддержания пластового давления пришли более мощные и производительные. Их установка позволит в будущем, при увеличении объемов добычи нефти, повысить закачку рабочего агента в пласт, сообщили "Уралинформбюро" в отделе по взаимодействию со СМИ и общественностью ООО "РН-Пурнефтегаз".

В рекордные сроки модернизировали кустовую насосную станцию №15 (КНС-15) на Губкинском месторождении. В двух блоках установлены три насоса, которые способны перекачивать до 180 кубометров воды в час каждый. Агрегаты с легкостью обеспечивают двукратное увеличение объемов закачки воды в пласт - до 4 тысяч кубометров в сутки.

Они эксплуатируются по схеме один в работе – один в ремонте – один в резерве: обязательное резервирование оборудования является залогом надежной работы КНС.

Модернизация выполнена с заделом на перспективу. При сохранении надежности в работу может быть включен второй насос (третий останется в резерве), после чего КНС-15 способна обеспечить закачку до 8 тысяч кубометров воды в сутки.