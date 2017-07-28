На 20%.

К концу 2017 года в России ожидается рост цен на кофе на 20%. Причины - неурожай в Латинской Америке и желание импортеров компенсировать потери предыдущих лет, когда цены в валюте занижались из-за падения рубля. Сообщение Минсельхоза РФ приводят "Известия", передает "Уралинформбюро"

Цены на кофе у зарубежных поставщиков с января по май этого года уже выросли на 21,7% по сравнению с таким же периодом 2016-го. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в рознице за отчетный период натуральный растворимый кофе подорожал на 9% (до 2,36 тысячи рублей за 1 килограмм), натуральный кофе — на 6% (средняя цена 1,01 тысячи рублей за 1 килограмм). Меньше всего цена на бодрящий напиток выросла в кофейнях и фастфуде — на 3% за стакан (средняя цена 67 рублей).