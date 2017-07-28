В России пилоты оказались в дефицитеСегодня в 10:37
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Из-за увеличения авиапарка.
Росавиация выяснила причину обострения дефицита летного состава. Оказалось, что оно обусловлено быстрым увеличением количества авиаперевозок и обновлением парка воздушных судов, пишут "Известия".
Изначально предполагалось, что кадровый кризис спровоцировал массовый отток пилотов за рубеж. Но за последние полтора года уволились лишь около 200 из 12 000 летчиков. При чем только половина заключили контракты с иностранными авиаперевозчиками в погоне за "длинным рублем". По данным главы "Аэрофлота" Виталия Савельева, российская компания платит командирам воздушного судна 470 тысяч рублей в месяц, вторым пилотам — до 350 тысяч. А в Китае их заработок в валютном эквиваленте в 1,5-2 раза выше.
Таким образом в увольнениях пилотов в Росавиации не увидели проблему, которая "требовала бы каких-то отдельных решений" со стороны ведомства, передает "Уралинформбюро".
Однако эксперты отмечают, что в условиях оживления рынка авиаперевозок уход из компании даже 3-4 пилотов может спровоцировать серьезные последствия. Для решения кадрового вопроса необходим комплекс мер: улучшение режима труда и отдыха, климата внутри компании, а также введение гарантированной системы оплаты летного труда и увеличение ставок.
Стоит отметить, что пассажирооборот российских авиакомпаний вырос почти на четверть и составил в январе-июне 2017 года почти 115 миллиардов пассажиро-километров.
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Рогозин деятелей из шоу-бизнеса подгонит, он везде успевает и тут и там.ответить
В РФ, неограниченная власть чиновников без сдерживания их независимым судом, на Западе например да и не только,- существует масса школ малой авиации, развит бизнес перевозок малой авиации, а это база для линейной авиации...В РФ , цари в Росавиации которых ник то не сдерживает, решили откровенно заработать, на своей монополии, закрыв все авиашколы что бы покупали лицензии только у них, паралельно запретили иностранные сертификаты и все пошли на поклон с дарами...Итог малая авиация в РФ хуже чем в Чехии и Болгарии, при территории РФ, 20 Болгарий. А, авиашколы перебазировались в Беларусь и Казахстан зарабатывая на местных ресурсах...
Беда РФ контрольные органы власти не имеют противовесов. Время разгонять Росавиацию и поднимать малую авиацию и линейную авиацию РФ, через систему учёбы, роста опыта и бонусов...ответить
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