Из-за увеличения авиапарка.

Росавиация выяснила причину обострения дефицита летного состава. Оказалось, что оно обусловлено быстрым увеличением количества авиаперевозок и обновлением парка воздушных судов, пишут "Известия".

Изначально предполагалось, что кадровый кризис спровоцировал массовый отток пилотов за рубеж. Но за последние полтора года уволились лишь около 200 из 12 000 летчиков. При чем только половина заключили контракты с иностранными авиаперевозчиками в погоне за "длинным рублем". По данным главы "Аэрофлота" Виталия Савельева, российская компания платит командирам воздушного судна 470 тысяч рублей в месяц, вторым пилотам — до 350 тысяч. А в Китае их заработок в валютном эквиваленте в 1,5-2 раза выше.

Таким образом в увольнениях пилотов в Росавиации не увидели проблему, которая "требовала бы каких-то отдельных решений" со стороны ведомства, передает "Уралинформбюро".

Однако эксперты отмечают, что в условиях оживления рынка авиаперевозок уход из компании даже 3-4 пилотов может спровоцировать серьезные последствия. Для решения кадрового вопроса необходим комплекс мер: улучшение режима труда и отдыха, климата внутри компании, а также введение гарантированной системы оплаты летного труда и увеличение ставок.

Стоит отметить, что пассажирооборот российских авиакомпаний вырос почти на четверть и составил в январе-июне 2017 года почти 115 миллиардов пассажиро-километров.

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