От Воткинской ГЭС.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") отремонтировала линию 500 кВ между Воткинской ГЭС и подстанцией "Емелино".

Энергетики заменили 40 оттяжек и вырубили 36 деревьев, угрожающих падением на провода. Сложность заключалась в том, что работы велись в труднодоступной местности и на болотистом грунте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.

Проведенные мероприятия повысят надежность выдачи мощности гидроэлектростанции и электроснабжения промышленных объектов Свердловской области и Пермского края.

В целом на 2017 году запланирована замена 270 дефектных оттяжек на опорах линий электропередачи Среднего Урала.

Стоит отметить, что ЛЭП 500 кВ "Воткинская ГЭС – Емелино" протяженностью 340 километров была запущена в эксплуатацию в 1962 году.