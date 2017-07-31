Среди сотрудников "Газпром добыча Ямбург" выбрали лучшихСегодня в 12:26
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В трех профессиях.
Среди сотрудников ООО "Газпром добыча Ямбург" искали лучшего по профессии. Три конкурса прошли 25-27 июля на объектах Ямбургского месторождения. 27 участников преодолели теоретический и практический этапы, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.
"Конкурсы профессионального мастерства - традиционный элемент нашей корпоративной культуры. Они решают сразу несколько задач. Во-первых, поддерживают престиж рабочих профессий. Во-вторых, это возможность для работников, шанс проявить себя, заявить о своих способностях. В-третьих, это объективный отбор лучших, поскольку победители и призеры представляют наше предприятие на конкурсах профмастерства в ПАО "Газпром", - отметила начальник отдела подготовки кадров, член конкурсной комиссии Анна Дуюнова.
В первый день состязались слесари-сантехники. Они на время собирали узел из двух кранов и нескольких труб с резьбой. Учитывалось и качество конструкции - она проходила гидроиспытания на предмет утечек.
Победителем был признан Анатолий Ефремов из управления по эксплуатации вахтовых поселков.
Претендентам на звание лучшего слесаря по ремонту технологического оборудования пришлось выполнить несколько практических заданий: определить и классифицировать резьбу представленных образцов, нарисовать чертеж фланца и разобрать угловой клапан. Затем конкурсантам нужно было понять принцип его действия, найти неисправности и устранить их. Лидером стал работник газопромыслового управления Сергей Романов.
Третьими состязались операторы по добыче нефти и газа с Ямбургского и Заполярного месторождений. Участники ответили на 52 вопроса, а после на технологической площадке газового промысла №1 показали свои практические умения. Им предстояло осуществить переход с зимнего режима на летний с запуском турбодетандерных агрегатов и выводом установки на технологический режим. Лучшим оператором ООО "Газпром добыча Ямбург" комиссия признала Евгения Баязитова, работника газопромыслового управления.
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