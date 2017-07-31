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Екатеринбург "прирастет" новыми улицамиСегодня в 12:17

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За полмиллиарда рублей.

В 2020 году на карте Екатеринбурга появятся три новых улицы. Они будут построены на территории микрорайона "Солнечный". Стоимость работ — свыше полумиллиарда рублей, сообщает портал госзакупок.

Судя по проекту межевания и планировки территории, размещенному на сайте областного Минстроя, участок под будущую УДС находится южнее реки Патрушихи, в квадрате ЕКАД, линии высоковольтной передачи и улицы 2-й Новосибирской. Магистрали, которые пока носят условные наименования "№1", "№3" и "№7", составят замкнутый контур с улицей Лучистой.


Улица №1. Фото: minstroy.midural.ru.

По плану ширина каждой из проектируемых магистралей составит от 7,5 до 8 метров. Вдоль них появятся широкие тротуары, велосипедные дорожки, площадки для парковок и остановочные карманы для общественного транспорта. По улицам №3 и №7 предусмотрено движение автобусов, а по улице №1 планируется провести трамвайную линию.


Улица №3. Фото: minstroy.midural.ru.


Улица №7. Фото: minstroy.midural.ru.

Аукцион по выбору подрядчика на эти работы намечен на 28 августа. Стартовая цена — 582,446 миллиона рублей, которые будут выделены из федерального, областного и местного бюджетов. Следует добавить, что публичные слушания по этому проекту состоялись 19 мая 2017 года.

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