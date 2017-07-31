Корпорация подвела итоги за первое полугодие.

Российская титановая корпорация ВСМПО-Ависма за 6 месяцев 2017 года увеличила объемы реализации титана в натуральном выражении с 11,8 до 14,2 тысячи тонн. Это на 20,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом за последние полгода выручка сократилась с 36,391 до 36,232 миллиарда рублей (-0,4%), а чистая прибыль - с 13,657 до 8,793 миллиарда рублей (-35,6%). Это связано со снижением курса доллара в начале 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

Укрепление отечественной валюты привело к снижению экспортной выручки в рублевом эквиваленте на 13,8% и росту убытков от переоценки валютных статей баланса.

Корпорация ВСМПО-Ависма – один из крупнейших налогоплательщиков Свердловской области. За январь - июнь 2017 года в бюджеты всех уровней перечислено 4,288 миллиарда рублей.

На выполнение социальных обязательств направлено 707 миллионов рублей.