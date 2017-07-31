×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Реализация титана ВСМПО-Ависма выросла на 20%Сегодня в 16:18

  • Текст

Корпорация подвела итоги за первое полугодие.

Российская титановая корпорация ВСМПО-Ависма за 6 месяцев 2017 года увеличила объемы реализации титана в натуральном выражении с 11,8 до 14,2 тысячи тонн. Это на 20,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом за последние полгода выручка сократилась с 36,391 до 36,232 миллиарда рублей (-0,4%), а чистая прибыль - с 13,657 до 8,793 миллиарда рублей (-35,6%). Это связано со снижением курса доллара в начале 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

Укрепление отечественной валюты привело к снижению экспортной выручки в рублевом эквиваленте на 13,8% и росту убытков от переоценки валютных статей баланса.

Корпорация ВСМПО-Ависма – один из крупнейших налогоплательщиков Свердловской области. За январь - июнь 2017 года в бюджеты всех уровней перечислено 4,288 миллиарда рублей.

На выполнение социальных обязательств направлено 707 миллионов рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×