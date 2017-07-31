Нефти.

Группа СВЭЛ – ключевой партнер в вопросах энергоэффективности – отгрузила электротехническое оборудование для строящейся подстанции "Рыбальная" в Томской области.

В комплексную поставку вошла трансформаторная подстанция 35 кВ, в том числе закрытые распределительные устройства на классы напряжения 35 и 6(10) кВ и два масляных трансформатора 6,3 МВА. Все оборудование успешно прошло необходимые испытания на заводе изготовителя. На сегодняшний день оно смонтировано и на 90% введено в эксплуатацию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы СВЭЛ.

Подстанция "Рыбальная" обеспечит электроэнергией перспективное Северо-Останинское нефтяное месторождение, разработкой которого занимается АО "Томскгазпром". Оно расположено в Парабельском районе и входит в Пудинскую группу месторождений.

Добраться до Северо-Останинского летом можно только на вертолете. Чтобы поставить оборудование на объект до закрытия зимника, СВЭЛ разработала индивидуальный производственный и логистический график для "Томскгазпрома", что позволило закончить строительство подстанции в запланированные сроки.