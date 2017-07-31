Для удобства инвалидов.

При реставрации госпиталя Верх-Исетского завода на ВИЗ-бульваре будет использоваться "исторический" кирпич XIX века. Об этом говорится в историко-культурной экспертизе памятника, размещенной на сайте областного Управления по охране и использованию объектов культурного наследия.

Проект реставрации госпиталя разработан компанией "Синара-Девелопмент-Проект". Согласно планам собственника здания - "СКБ-банка", в главном корпусе памятника после реставрации должен разместиться общественно-деловой центр. В ходе работ на этой части здания будут восстановлены исторический купол, ограда и восьмиколонный портик главного корпуса.

Судя по тексту экспертизы, для расширения площади портика придется "подвинуть" трамвайные пути. Однако сотрудники пресс-службе мэрии заявили "Уралинформбюро", что у администрации города нет планов по переносу трамвайной ветки с ВИЗ-бульвара.

Для восстановления стен предполагается использовать исторический кирпич после его санации. А вот существующие перекрытия — как исторические деревянные, так и более поздний железобетонный новодел — будут заменены на монолитные железобетонные на металлокаркасе. Проектировщики также собираются понизить высоту ступеней входных лестниц: с "исторических" 200 миллиметров до 150 миллиметров.Для маломобильных групп населения предусмотрен подъемник у крыльца северного входа в здание.

Реставрации также подлежат два павильона и флигель. В них будут размещены офис банка, ресторан и музейно-выставочный зал с экспозицией монет. Для технических нужд банка будет построено новое помещение.

Так выглядели руины госпиталя ещё весной.

Следует добавить, что летом 2016 года руины госпиталя были проданы администрацией Екатеринбурга на аукционе за символическую цену "1 рубль". Правда, итоговая сумма сделки вышла немного более "кусачей": 21 миллион 890 тысяч рублей. Это - цена земельного участка под зданием.

Непосредственно реставрацией объекта занимаются "Синара-Девелопмент" (заказчик) и компания "АстраСтройКомплекс", входящая в структуру "Синары". Воссоздание и приспособление памятника планируется завершить к Чемпионату мира по футболу-2018.