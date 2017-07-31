За дорогой национальный роуминг.

Все участники "большой четверки" сотовых операторов стали "фигурантами" антимонопольного дела. Решение о его возбуждении было принято в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на этой неделе, рассказал журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

ПАО "Вымпелком", ПАО "МегаФон", ПАО "МТС" и Tele2 "вменяются" слишком высокие цены на национальный роуминг.

Ранее ФАС предупредила крупнейших сотовых операторов об устранении ничем не обусловленной разницы в тарифах при поездках по стране. На изменение тарифных планов отводилось две недели, а на информирование об этом абонентов - 10 дней. В случае бездействия антимонопольщики пригрозили "большой четверке" возбуждением дела.

Теперь на его рассмотрение у ведомства есть три месяца, передает "Уралинформбюро".