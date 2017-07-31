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Пермские "Мотовилихинские заводы" сработали с 900-миллионным убыткомСегодня в 16:57

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С начала года.

Пермское ПАО "Мотовилихинские заводы" закрыло первую половину 2017 года с убытком в 899,2 миллиона рублей. Это почти на 181 миллион больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отчет опубликован на сайте предприятия, передает "Уралинформбюро".

Выручка завода снизилась на 300 миллионов рублей по сравнению с аналогичными 6 месяцами прошлого года и составила 3,6 миллиарда. Наиболее серьезно уменьшились доходы от экспорта: с 448,8 миллиона до 51 миллиона рублей. Себестоимость продаж выросла с 3,3 миллиарда в первой половине 2016 года до 3,4 миллиарда в 2017.

ПАО "Мотовилихинские заводы" производит военную технику и нефтепромысловое оборудование.

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