РМК презентовала свои активы на EXPO 2017Сегодня в 17:12
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В Астане.
РМК презентовала свои горнодобывающие и металлургические активы на международной выставке EXPO 2017 в Астане (Казахстан). Компания стала участником экспозиции Челябинской области.
С помощью технологии виртуальной реальности гости стенда совершили экскурсии на обогатительные фабрики и медеплавильные заводы, расположенные в четырех регионах России и Республике Казахстан. Это был один из самых популярных "экспонатов" во время тематической недели Южного Урала на EXPO 2017, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
"В Челябинской области сосредоточено большинство наших горнодобывающих и металлургических производств. Мы рады возможности познакомить посетителей и участников EXPO 2017 с передовыми технологиями наших предприятий, которые позволяют выпускать медную продукцию мирового уровня и бережно относиться к окружающей среде", - уточнил вице-президент РМК по взаимодействию с органами власти и стратегическим коммуникациям Дмитрий Говоров.
На Южном Урале работают два металлургических предприятия РМК ("Карабашмедь" и Кыштымский медеэлектролитный завод) и четыре компании, занимающиеся добычей и обогащением медной руды. Среди них Михеевский горно-обогатительный комбинат. Его строительство стало самым крупным инвестпроектом в сфере добычи меди и производства медного концентрата на постсоветском пространстве. На сегодня - это самый современный комбинат в отрасли.
11 июля 2017 года АО "Томинский ГОК" (входит в Группу РМК) начало освоение Томинского месторождения медно-порфировых руд в Сосновском районе Челябинской области. В перспективе на базе месторождения планируется возвести горно-обогатительный комбинат мощностью по переработке 28 миллионов тонн руды и производительностью 500 тысяч тонн медного концентрата в год.
Проект стоимостью более 65 миллиардов рублей обещает стать одним из самых масштабных в цветной металлургии России последних лет. Комбинат позволит создать в регионе дополнительно более 1 200 рабочих мест и улучшит условия для социально-экономического развития близлежащих муниципальных образований. Кроме того, но поможет решить одну их насущных экологических проблем Челябинской области – ликвидировать выработку Коркинского угольного разреза, самого крупного в Европе. Закладочный материал, который планируют изготавливать из хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа, будет направляться в карьер, чтобы укрепить его борта и потушить развивающиеся эндогенные пожары.
Стенд Челябинской области на EXPO 2017 работал с 24 по 30 июля. На нем были представлены компетенции в области металлургии, машиностроения, энергетики, туризма, а также значимые социальные сферы – образование, медицина, культура и спорт.
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