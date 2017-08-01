×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Немцы одобрили качество системы менеджмента ММК-МЕТИЗСегодня в 12:26

  • Текст

Отметив высокий уровень культуры производства.

Система менеджмента качества ОАО "ММК-МЕТИЗ" (входит в Группу ММК) успешно прошла проверку на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO/TS 16949:2009.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Группы ММК, аудит проводили эксперты немецкой компании TÜV NORD CERT. Они отметили стратегическое планирование предприятия, включая значительные капиталовложения в производственную инфраструктуру, а также высокий уровень культуры производства и обслуживания потребителей.

В итоге было принято решение о выдаче сертификата соответствия СМК ОАО "ММК-МЕТИЗ" требованиям ISO 9001:2015 и продлении действия сертификата соответствия ISO/TS 16949:2009.

Следует отметить, что предприятие было сертифицировано на соответствие международному стандарту ISO 9001 в 2006 году, а по ISO/TS 16949 – в 2007 году. Оба направлены на повышение качества поставляемой продукции и максимальное удовлетворение требований потребителя.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×