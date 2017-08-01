Отметив высокий уровень культуры производства.

Система менеджмента качества ОАО "ММК-МЕТИЗ" (входит в Группу ММК) успешно прошла проверку на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO/TS 16949:2009.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Группы ММК, аудит проводили эксперты немецкой компании TÜV NORD CERT. Они отметили стратегическое планирование предприятия, включая значительные капиталовложения в производственную инфраструктуру, а также высокий уровень культуры производства и обслуживания потребителей.

В итоге было принято решение о выдаче сертификата соответствия СМК ОАО "ММК-МЕТИЗ" требованиям ISO 9001:2015 и продлении действия сертификата соответствия ISO/TS 16949:2009.

Следует отметить, что предприятие было сертифицировано на соответствие международному стандарту ISO 9001 в 2006 году, а по ISO/TS 16949 – в 2007 году. Оба направлены на повышение качества поставляемой продукции и максимальное удовлетворение требований потребителя.