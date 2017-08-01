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В Екатеринбурге IT-директоров заманивают высокими зарплатамиСегодня в 11:56

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От 300 тысяч рублей.

В июле 2017 года самыми высокооплачиваемыми на Среднем Урале стали вакансии топ-менеджеров.

От 300 тысяч рублей сулят работодатели директору по информационным технологиям крупной торговой сети (сфера розничной торговли). Чуть меньше - от четверти миллиона - готовы платить операционному директору. Заместитель директора департамента экономики может рассчитывать минимум на 220 тысяч рублей в месяц. Директор отдела персонала филиала и специалист по инвестициям оценены в 200 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе HeadHunter-Урал.

При этом средняя зарплата в Свердловской области за минувший месяц составила 42 000 рублей.

Больше всего вакансий было размещено в сферах "Продажи" (39% от общего количества), "Информационные технологии, интернет, телеком" (17%), "Банки, инвестиции и лизинг" (11%), "Начало карьеры" (10%) и "Производство" (9%).

По сравнению с июлем 2016 года количество предложений работы увеличилось на 20%, а на одну вакансию претендовало 4,3 соискателя.

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