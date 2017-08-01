Начались испытания объекта.

На Антипинском НПЗ, основном производственном предприятии ГК "Новый Поток", завершился монтаж центральной трубопроводной эстакады комбинированной установки по производству высокооктановых бензинов (КУПВБ). Строительно-монтажные работы проводит генподрядная организация New Stream Group – ООО "СК "ТЕХИНЖСТРОЙ".

Сейчас идут испытания объекта, первый их этап завершится в середине августа 2017 года. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый Поток", общая длина эстакады составляет около 500 метров, вмещая 21 километр различных трубопроводов. Они осуществляют поставку сырья между всеми секциями КУПВБ: цехом гидроочистки бензиновой фракции и нафты, блоком каталитического риформинга и установкой изомеризации легкой бензиновой фракции.

Проверка системы трубопроводов центральной эстакады проводится в рамках финального этапа строительства установки по производству высокооктановых бензинов. Ранее на заводе успешно завершились испытания печей нагрева сырья КУПВБ, по итогам которых оборудование было подключено к общей инфраструктуре завода.

В настоящее время на стройплощадке установки по производству высокооктановых бензинов завершен монтаж основного технологического оборудования. Начало пусконаладочных работ на КУПВБ запланировано на IV квартал 2017 года.

Группа компаний "Новый Поток" была учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В рамках стратегического партнерства в нее входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%. Это позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизтоплива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.