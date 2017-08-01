Автоцентры Екатеринбурга нарастили продажи на 17%Сегодня в 12:01
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В лидерах по-прежнему Lada.
За январь-июнь 2017 года в Екатеринбурге было продано 18 811 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 17% выше показателя за аналогичный период 2016 года.
Только в июне дилеры реализовали 3703 новых авто, показав лучший результат продаж по итогам месяца с начала года. Годом ранее было раскуплено на 16% машин меньше, сообщили "Уралинформбюро" в агентстве "Auto-Dealer-Екатеринбург".
Пальму первенства по-прежнему удерживает Lada, нарастившая продажи на 50% - до 3456 машин. На втором и третьих местах уверенно держатся Renault и KIA, реализовавшие за полгода по 2383 (+ 27%) и 2339 (+ 60%) авто соответственно.
Отрицательную динамику демонстрируют лишь два японских бренда Toyota и Nissan - минус 6% и 17% соответственно.
"К концу полугодия динамика роста авторынка стабилизировалась на отметке чуть выше 15%, - отмечает директор "Auto-Dealer-Екатеринбург" Михаил Чаплыгин. – Во второй половине года серьезного роста ожидать уже не стоит, но шансы на преодоление отметки в 20% вполне реальны, особенно на фоне новых государственных программ поддержки авторынка".
Доля Екатеринбурга в общем объеме продаж автомобилей в России по итогам I полугодия составила 2,6%, увеличившись за год на 0,2 процентного пункта.
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