Увеличившись почти в 2,5 раза.

За январь-июнь 2017 года чистая прибыль ОАО "МРСК Урала" превысила 3,012 миллиарда рублей. Это почти в 2,5 раза выше аналогичного показателя прошлого года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, выручка от реализации услуг выросла на 12% - до 34,859 миллиарда. Себестоимость (с учетом управленческих расходов) составила почти 31,6 миллиарда (+7,5%). Рост обусловлен увеличением расходов на покупную электроэнергию с целью компенсации потерь, а также увеличением расходов на услуги ПАО "ФСК" и других распределительных компаний.

Прибыль до налогообложения превысила 3,8 миллиарда - в 2,6 раза выше аналогичного показателя прошлого года.

В состав ОАО "МРСК Урала" входят филиалы "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и "Пермэнерго", а также дочернее предприятие ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания". На сегодня к электрическим сетям компании присоединено более 1,6 миллиона потребителей, в том числе 30 тысяч промышленных предприятий.