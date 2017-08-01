И муниципальных дорог.

У ФАС России дошли руки до рынка строительства дорог регионального и межмуниципального уровня. Ранее ее внимания удостаивались лишь федеральные трассы.

Федеральные антимонопольщики приступили к анализу конкуренции на рынке дорожного строительства в 2015-2016 годах. Соответствующие запросы направлены в Министерство транспорта РФ, Росавтодор и ГК "Автодор", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Службы.

Будут изучены данные о количестве государственных (муниципальных) заданий, работах, выполненных непосредственно генподрядчиками и их субподрядчиками, а также на сколько снижалась цена строительства после прохождения проектной документацией экспертизы и подведения итогов торгов.

Учитываться будут только сведения о выполненных и оплаченных работах, что исключит погрешности подсчета. Итоги анализа будут подведены в IV квартале 2017-го.

Подобный анализ строительства и ремонта дорог федерального значения в 2013-2014 годах показал тенденцию к увеличению доли крупнейших игроков. Тогда ПАО "Мостотрест", ЗАО "ВАД" и ООО "Трансстроймеханизация" занимали до 47% рынка.

При проведении конкурсов с ограниченным участием в 21,7% случаев проходила только одна заявка. Зачастую отказ в допуске другим участникам "сваливали" на несоответствие их оборудования требованиям заказчика. Все это свидетельствует о непрозрачности торгов, отмечали в ФАС.