До конца 2019 года.

В Тюменской области планируется реализация нового масштабного проекта в сфере АПК. Его детали губернатор региона Владимир Якушев и председатель совета директоров ГК "Руском" Темури Латария обсудили на рабочем совещании.

Комплекс по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч тонн в год будет построен до конца 2019 года. Планируется создать более 1000 рабочих мест, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.

Владимир Якушев подчеркнул важность нового проекта, отметив, что регион окажет инвестору всю необходимую поддержку в решении вопросов с земельными ресурсами, инженерной инфраструктурой.

"Создание нового мощного предприятия - серьезный и значимый инвестпроект. Благодаря ему появляются сотни рабочих мест, компания будет выпускать новый продукт для реализации за пределами Тюменской области и экспорта, что, несомненно, повлияет и на качество, и на стоимость продукции", - отметил губернатор.

Следует отметить, что для ГК "Руском" это не единственный проект в регионе. В конце сентября компания запустит производство по переработке индейки мощностью 10 тысяч тонн живой массы в год. На данный момент действует инкубатор в Юргинском районе, а в мае начато строительство убойного цеха в Заводоуковском городском округе. Инвестиции составят 2,2 миллиарда рублей.

ГК "Руском" - крупный агропромышленный холдинг, специализируется на производстве и переработке свинины и мяса птицы. Вспомогательные предприятия группы компаний занимаются выращиванием зерновых культур, кормопроизводством для животноводческого комплекса, а также обеспечивают эффективную дистрибуцию готовой продукции.