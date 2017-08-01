×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Тюменской области построят комплекс по переработке бройлеровСегодня в 16:47

  • Текст

До конца 2019 года.

В Тюменской области планируется реализация нового масштабного проекта в сфере АПК. Его детали губернатор региона Владимир Якушев и председатель совета директоров ГК "Руском" Темури Латария обсудили на рабочем совещании.

Комплекс по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч тонн в год будет построен до конца 2019 года. Планируется создать более 1000 рабочих мест, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.

Владимир Якушев подчеркнул важность нового проекта, отметив, что регион окажет инвестору всю необходимую поддержку в решении вопросов с земельными ресурсами, инженерной инфраструктурой.

"Создание нового мощного предприятия - серьезный и значимый инвестпроект. Благодаря ему появляются сотни рабочих мест, компания будет выпускать новый продукт для реализации за пределами Тюменской области и экспорта, что, несомненно, повлияет и на качество, и на стоимость продукции", - отметил губернатор.

Следует отметить, что для ГК "Руском" это не единственный проект в регионе. В конце сентября компания запустит производство по переработке индейки мощностью 10 тысяч тонн живой массы в год. На данный момент действует инкубатор в Юргинском районе, а в мае начато строительство убойного цеха в Заводоуковском городском округе. Инвестиции составят 2,2 миллиарда рублей.

ГК "Руском" - крупный агропромышленный холдинг, специализируется на производстве и переработке свинины и мяса птицы. Вспомогательные предприятия группы компаний занимаются выращиванием зерновых культур, кормопроизводством для животноводческого комплекса, а также обеспечивают эффективную дистрибуцию готовой продукции.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лицей под угрозой реконструкции

Лицей под угрозой реконструкции

Очередной "учебный" скандал в Екатеринбурге?

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×