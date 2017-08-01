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Свердловский Минстрой дал добро УГМКСегодня в 18:32

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На межевание участка у телебашни.

Минстрой Свердловской области разрешил УГМК размежевать земельный участок, расположенный вокруг недостроенной телебашни. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства, передает "Уралинформбюро".

Заниматься межеванием и планировкой территории в квадрате улиц Куйбышева - Розы Люксембург - Декабристов - 8 Марта будет АО "Инженерно-строительный центр УГМК". При этом в течение месяца областной Минстрой будет принимать от граждан и организаций предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проектов.

Следует напомнить, что в июле депутаты Заксобрания Свердловской области дали добро на отчуждение недостроенной екатеринбургской телебашни и земельного участка под ней в пользу АО "Ледовая арена" — фактически будущего дочернего предприятия УГМК.

Спустя всего неделю врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что недостроенную телебашню нужно снести. По самым скромным прикидкам, снос самого знаменитого недостроя Екатеринбурга обойдется в сумму от 130 до 250 миллионов рублей.

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