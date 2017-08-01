Свердловский Минстрой дал добро УГМКСегодня в 18:32
- Текст
На межевание участка у телебашни.
Минстрой Свердловской области разрешил УГМК размежевать земельный участок, расположенный вокруг недостроенной телебашни. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства, передает "Уралинформбюро".
Заниматься межеванием и планировкой территории в квадрате улиц Куйбышева - Розы Люксембург - Декабристов - 8 Марта будет АО "Инженерно-строительный центр УГМК". При этом в течение месяца областной Минстрой будет принимать от граждан и организаций предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проектов.
Следует напомнить, что в июле депутаты Заксобрания Свердловской области дали добро на отчуждение недостроенной екатеринбургской телебашни и земельного участка под ней в пользу АО "Ледовая арена" — фактически будущего дочернего предприятия УГМК.
Спустя всего неделю врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что недостроенную телебашню нужно снести. По самым скромным прикидкам, снос самого знаменитого недостроя Екатеринбурга обойдется в сумму от 130 до 250 миллионов рублей.
Ранее по теме
Свердловское ЗакСо сдало екатеринбургскую телебашню
Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:17
В Североуральске утонул 11-летний мальчик
Его тело не могут найти пятый день.Сегодня в 20:05
В Екатеринбурге засеяли поля на тренировочных площадках ЧМ
Их проинспектировали специалисты.Сегодня в 19:47
Переселение пышминцев из трущоб обернулось "уголовкой"
Дело возбуждено по статье "Халатность".Сегодня в 19:23
В Нижневартовске неизвестный надругался над ребенком
В подъезде.Сегодня в 19:15
ФАС обязала пересмотреть тарифы "Т Плюс" для пермяков
К 1 сентября.Сегодня в 18:34
Первоуралец ответит в суде за обезглавленного Ленина
Ему грозит 3 месяцаСегодня в 18:32
Свердловский Минстрой дал добро УГМК
На межевание участка у телебашни.Сегодня в 18:25
Оставивший тоболяков без машин автодилер сел на 10 лет
Он провернул аферы на 90 миллионов.Сегодня в 18:23
Изрезавшего беременную жену екатеринбуржца взяли под арест
До 29 сентября.Сегодня в 18:17
Пермяки не доверяют следователям из Лондона
Которые расследуют смерть банкира.Сегодня в 18:11
В Екатеринбурге строитель "пирамиды" ответит за обман 150 человек
Ему светит 10 лет колонии.Сегодня в 18:10
Под Нязепетровском остановили пьяного "тестя начальника ГИБДД"
Инспекторы не приехали на место.Сегодня в 18:09
При перестрелке в Московском облсуде убиты члены "банды GTA"
Семь человек пострадали.Сегодня в 18:03
Лицей под угрозой реконструкции
Очередной "учебный" скандал в Екатеринбурге?Сегодня в 17:20
Банк "Открытие" поделился с Ханты-Мансийском "Сибирским здоровьем"
На спортивном празднике.
Главные новости
- Сегодня в 18:03Лицей под угрозой реконструкции
- Сегодня в 16:41Инспекторы ДПС Екатеринбурга поплатились за "наезд" на олимпийского чемпиона по боксу
- Сегодня в 16:07ЕГАИС лишила свердловских бизнесменов заработка
- Сегодня в 15:48В Екатеринбурге по новой трамвайной ветке запустят два трамвая
- Сегодня в 14:59Расчленившего мать челябинского трансвестита признали вменяемым
Аналитика
Лицей под угрозой реконструкции
Очередной "учебный" скандал в Екатеринбурге?
Большой Полет шансонье Новикова
Смотрите и удивляйтесь.
Свердловские мэры ушли в "откос"
А ученые отказались от Марса.