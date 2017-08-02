Путин утвердил закон о компенсационных фондах "долевки"Сегодня в 10:49
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Застройщики будут платить по 1,2% с договора.
Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсационных фондах. Об этом сообщает "Уралинформбюро".
Согласно документу, компенсационные фонды долевого строительства будут создаваться на базе публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства". Контролировать работу Фонда будет Счетная Палата РФ.
У каждого конкретного компенсационного фонда будет свой обособленный счет. Размер обязательных взносов застройщиков в компенсационный фонд составит 1,2 % от согласованной сторонами цены каждого договора участия в долевом строительстве. При этом отменяется ряд положений закона "О взаимном страховании": в частности, о создании попечительских советов общества взаимного страхования застройщиков.
Главной целью компенсационных фондов станет защита прав и законных интересов россиян, средства которых привлекаются для строительства многоквартирных домов. В числе прочего из средств фонда будет вестись финансирование достройки объектов незавершенного строительства.
Другой важной функцией фонда станет компенсации пострадавшим дольщикам — в том случае, если застройщик был признан банкротом по решению арбитражного суда, и в отношении его открыто конкурсное производство. Сумма компенсации должна соответствовать уже уплаченной дольщиком цене договора.
Отдельно прописаны в законе правила распоряжения временно свободными средствами фонда. Они могут инвестироваться в государственные ценные бумаги Российской Федерации и ее субъектов, облигации и акции российских эмитентов, ипотечные ценные бумаги, депозиты российских банков и Внешэкономбанка.
Закон вступает в силу 2 августа. Однако не целиком: отдельные его статьи вступят в силу лишь 1 января 2018 года. Они касаются внесения изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)". Согласно этим изменениям, на Фонд будут возложены полномочия по аккредитации арбитражных и конкурсных управляющих для застройщиков, объявленных банкротами по суду.
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