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Челябинским долгостроям нашли инвесторовСегодня в 15:36

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Теперь ждут отмашки облминстроя.

Власти Челябинской области нашли нового инвестора для достройки двух проблемных объектов долевого строительства — на улице Доватора и на Комсомольском проспекте в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Судьба южноуральских недостроев обсуждалась на днях на совещании при губернаторе Борисе Дубровском. Как сообщил вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль, найденный инвестор готов достроить дом на улице Доватора, вложив в проект около 120 миллионов рублей. "Отмашку" на возобновление работ на объекте должен дать областной минстрой.

Застройщик этого дома, компания "Град", в данный момент проходит процедуру банкротства, однако сам объект находится в высокой степени готовности. Другой инвестор готов вложить 50 миллионов рублей в завершение строительства на Комсомольском проспекте. Там готовность объекта оценивается в 85-90%.

Следует добавить, что руководство компании "Град" в апреле 2017 года стал фигурантом уголовного дела. Застройщика подозревают в хищении средств дольщиков.

Ранее по теме:
В Челябинске "Град" заподозрили в хищении денег дольщиков

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