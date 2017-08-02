Вместе с парковками.

Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга согласовал проект Дворца дзюдо, который планируется разместить в районе "Академический". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Дворец дзюдо планируется построить в квартале № 44 первой очереди Академического, на территории Преображенского парка. Проект Дворца был рассмотрен 18 мая на градсовете Екатеринбурга. Согласно замыслу проектировщиков, он будет выполнен в японской стилистике и в идеале должен вмещать до 2 590 зрителей.

Задний фасад дворца будет выходить в парк, возвышаясь над его поверхностью на один этаж за счет перепада уровня ландшафта. Проектом предусмотрена сеть наземных и подземных (под ареной) парковок общей вместимостью 316 машиномест — не считая площадки для 20 автобусов. Кроме соревнований по силовым единоборствам, во Дворце планируется проводить состязания по теннису, баскетболу и гандболу, а также организовывать концерты и шоу. В дальнейшем к дворцу со стороны парка могут быть пристроены гостиница и бассейн, сообщает пресс-служба мэрии.

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