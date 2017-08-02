Пригрозила Счетная палата.

Счетная палата обвинила Федеральную таможенную службу в безрезультатных тратах 700 миллионов рублей, выделенных на внедрение дорогостоящего программного обеспечения.

Как сообщает издание Life, в 2009 году Международный банк реконструкции и развития (МБРР) выдал России заем на модернизацию документооборота в 14,5 миллионов долларов. Деньги были направлены в таможенную службу, которая заключила договор с московской IT-компанией на разработку и внедрение новой информационной системы таможенных органов.

По данным СМИ, разработка системы была завершена и оплачена в 2013 году. Однако аудиторы Счетной палаты, нагрянувшие в главное здание таможни в апреле 2015 году, обнаружили, что система до сих пор не внедрена. В феврале того же года в Главное управление информационных технологий таможни с обысками пришли из ФСБ.

В декабре 2016 года Счетная палата пожаловала с новой ревизией. В предписании, подписанном главой ведомства Татьяной Голиковой, говорится о том, что таможня израсходовала выделенные ей средства "без достижения требуемого результата".

Руководитель палаты потребовала от руководства ФТС до 8 августа 2017 года запустить программное обеспечение, а в случае невыполнения пригрозила приостановлением всех видов финансовых платежных и расчетных операций по счетам ведомства, передает "Уралинформбюро".