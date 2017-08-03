В 2017 году.

До конца 2017 года ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") установит 8800 новых стеклянных изоляторов на линиях электропередачи на Урале.

Специалисты уже заменили 6500 фарфоровых изоляторов на стеклянные. Работы охватили линии 220 кВ "Фаленки – Бумкомбинат", "Фаленки – Тяговая", "Верхнетагильская ГРЭС – Тагил", "Курчатовская – Каменская", "Курчатовская – Окунево", "Верхнетагильская ГРЭС – Первомайская", "Козырево – Шумиха", "Южно-Уральская ГРЭС – Шагол", "Челябинская ГРЭС – Шагол" и 110 кВ "Киембай – Щербаковская".

Новое оборудование повысит надежность энергообъектов в Пермском крае, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей, в том числе выдачу мощности Верхнетагильской, Южно-Уральской и Челябинской ГРЭС, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.

Следует отметить, что стеклянные изоляторы, в отличие от фарфоровых, меньше подвержены загрязнениям, обладают большей изолирующей способностью и механической прочностью. Дефекты на них обнаруживаются визуально. Это позволяет своевременно заменять вышедшие из строя изоляторы, избегая внештатных ситуаций.