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Чехи продлят жизнь екатеринбургским трамваямСегодня в 10:59

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И обменяют своих студентов на уральских.

Чехи готовы модернизировать трамваи "Татра", которые не один десяток лет работают в Екатеринбурге. Об этом новое руководство Южночешского края заявило на встрече с первым вице-губернатором Свердловской области Алексеем Орловым.

Кроме того, иностранцы намерены развивать партнерские отношении со Средним Уралом в сферах образования, культуры, экономики и спорта, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона.

На встрече стороны подписали соглашение о партнерстве между УрФУ и Пражским институтом Нового Шелкового пути. Документ предполагает проведение мероприятий, способствующих развитию российско-чешских отношений, обмен студентами, преподавателями и исследователями, а также подготовку совместных научных публикаций.

"Каждая новая встреча – это шаг вперед, это новые проекты и новые перспективы. Мы уже с успехом реализуем совместные научные и образовательные инициативы. Города нашего региона Красноуфимск, Невьянск, Талица на постоянной основе сотрудничают с южночешскими муниципалитетами. Взаимодействуют парламентарии. Идет проработка кооперационных инициатив в сфере промышленности", – отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев.

Также иностранцев заинтересовал обмен молодежными хоккейными командами и гастрольные туры филармонических оркестров двух регионов.

Стоит отметить, что начало сотрудничества между Средним Уралом и Южночешским краем было положено в 2014 году. Соответствующий документ подписали губернатор Евгений Куйвашев и экс-глава Южночешского края, а сегодня советник нового гетмана Йиржи Зимола.

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