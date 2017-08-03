Обской и Тазовской губ.

ООО "Газпром добыча Ямбург" представило социальный отчет за 2016 год, разместив его на сайте компании. В документе представлена информация обо всех сферах деятельности дочернего общества ПАО "Газпром".

В 2016 году предприятие сохранило лидирующие позиции по газодобыче, продолжив работу по внедрению новых технологий и применению вахтового метода труда. Из недр было извлечено 133 миллиарда кубических метров природного газа и около 4,5 миллиона тонн газового конденсата.

Коллектив компании, который насчитывает 11 169 работников, успешно разрабатывает уникальные месторождения-гиганты – Ямбургское и Заполярное, готовится к выходу на шельф Обской и Тазовской губ.

В отчете размещена информация о благотворительных программах, в которые было вложено более 80 миллионов рублей. Также рассказывается об успешных проектах в области управления человеческими ресурсами, создания безопасных условий труда, развития массовой физкультуры и спорта.

Особое внимание уделено вкладу ООО "Газпром добыча Ямбург" в охрану окружающей среды. В течение прошлого года было выполнено 91 природоохранное мероприятие - на эти цели направлено 2,199 миллиарда рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург", промышленная и экологическая безопасность, стабильность производственных показателей, отсутствие социальной напряженности, создание условий для полной реализации потенциала каждого сотрудника, содействие развитию регионов – это приоритетные задачи всех предприятий Группы "Газпром".