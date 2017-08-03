Из-за опасной электропроводки.

Специалисты Уральского управления Ростехнадзора обратились в суд с требованием приостановить работу сталелитейного цеха на качканарском заводе "Металлист". Там нарушены требования безопасности в электроэнергетике.

Всего во время проверки предприятия было выявлено 108 нарушений, в том числе промышленной безопасности и лицензионных требований.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском управлении Ростехнадзора, юрлицо и одно должностное лицо привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.