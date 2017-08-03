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Свердловское правительство спасает моногородаСегодня в 13:32

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От безработицы и разрухи.

До конца 2018 года в моногородах Свердловской области будет создано 22,5 тысячи новых рабочих мест, сообщает департамент информационной политики региона.

Судьба моногородов обсуждалась на днях в Верхней Салде с участием министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрия Нисковских. Среди участников выездного заседания профильного проектного офиса присутствовали главы 18 моногородов региона.

Модернизация рынка труда свердловских муниципалитетов проходит в рамках реализации приоритетной региональной программы "Комплексное развитие моногородов". По словам Нисковских, на сегодняшний день там уже создано 8274 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий.

"Наша ключевая задача выполнить поручение президента РФ и главы Свердловской области и создать необходимые условия для того, чтобы малый бизнес в моногородах развивался, средний бизнес начал активно сотрудничать с градообразующими предприятиями, а в целом, чтобы жители моногородов почувствовали, как меняется жизнь". — сообщил министр участникам совещания.

Также в ходе мероприятия были рассмотрены проблемы благоустройства городской среды уральских моногородов. На эти цели из бюджета Свердловской области уже привлечены необходимые средства. Так, в Верхней Салде в рамках работ по благоустройству центральной части города поменяли 180 светильников, отремонтировали 11 домов, завершили строительство школы.

Программа развития моногородов успешно реализуется и в других муниципалитетах области. Например, в Нижней Туре в сентябре будет запущен модернизированный кинозал, в Асбесте до конца текущего года поменяют все уличные лампы, в Верхней Пышме 1 сентября откроют ФОК, в Первоуральске планируют включить отреставрированный светомузыкальный фонтан, а в Волчанске откроют школьный стадион.

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