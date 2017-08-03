Если идею одобрят власти.

Российские города-миллионники и курорты следует закрыть для машин с двигателями внутреннего сгорания. Это одна из мер поддержки электротранспорта, представленных правительству РФ руководством КамАЗа, передает "Уралинформбюро".

Среди остальных предложений - "нулевая" ставка транспортного налога на электро- и гибридные автомобили, бесплатные места на муниципальных парковках и программа субсидирования приобретения транспорта, пишут "Известия".

Эти инициативы совпадают с планами федеральных властей по стимулированию использования экологически чистых машин. Уже с 2020 года предполагается полная переориентация исключительно на поддержку инновационных видов транспорта (в том числе электромобилей).

На рассмотрение камазовских идей профильным министерствам и ведомствам отведено время до 17 августа.

Однако прежде, чем пересаживать всех в авто "на батарейках", нужно снизить расценки на электроэнергию для их зарядки до уровня цен для физических лиц и создать сеть электрозаправочных станций по всей стране, отмечают эксперты.

На сегодня в России зарегистрировано всего 1000 электромобилей.

Стоит отметить, что ранее КамАЗ анонсировал создание Национального консорциума развития автономного, подключенного и электрического транспорта.