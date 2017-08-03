×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Бензиновым авто закроют въезд на российские курортыСегодня в 14:24

  • Текст

Если идею одобрят власти.

Российские города-миллионники и курорты следует закрыть для машин с двигателями внутреннего сгорания. Это одна из мер поддержки электротранспорта, представленных правительству РФ руководством КамАЗа, передает "Уралинформбюро".

Среди остальных предложений - "нулевая" ставка транспортного налога на электро- и гибридные автомобили, бесплатные места на муниципальных парковках и программа субсидирования приобретения транспорта, пишут "Известия".

Эти инициативы совпадают с планами федеральных властей по стимулированию использования экологически чистых машин. Уже с 2020 года предполагается полная переориентация исключительно на поддержку инновационных видов транспорта (в том числе электромобилей).

На рассмотрение камазовских идей профильным министерствам и ведомствам отведено время до 17 августа.

Однако прежде, чем пересаживать всех в авто "на батарейках", нужно снизить расценки на электроэнергию для их зарядки до уровня цен для физических лиц и создать сеть электрозаправочных станций по всей стране, отмечают эксперты.

На сегодня в России зарегистрировано всего 1000 электромобилей.

Стоит отметить, что ранее КамАЗ анонсировал создание Национального консорциума развития автономного, подключенного и электрического транспорта.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Как потратить 2 миллиарда Путина?

Как потратить 2 миллиарда Путина?

Знают НКО.

Невьянцы из трущоб

Невьянцы из трущоб

Дождутся ли расселения?

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×