В 2017 году.

В 2017 году Корпорация ВСМПО-Ависма направила на ремонт собственной железной дороги более 20 миллионов рублей. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, производственные площадки ВСМПО связывают около 40 километров железнодорожных путей.

Необходимые материалы и комплектующие доставляются с Муромского и Новосибирского стрелочных заводов. До конца года планируется обновить 40 стрелочных переводов из 100. Часть элементов удалось заменить весной, основной объем работ остался на лето. Только в июле были установлены два новых стрелочных перевода №25 и №27, длина каждого – 30 метров.

Следует отметить, что в преддверие Дня железнодорожника реализация программы реконструкции вышла на финишную прямую. На данный момент устранены все замечания, вынесенные Уральским управлением Государственного железнодорожного надзора.

4 августа "ВСМПО-Ависма" будет чествовать коллектив железнодорожного цеха. Лучшие сотрудники будут отмечены грамотами и благодарственными письмами.