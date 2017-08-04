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ЕВРАЗ-НТМК получит налоговые льготы03 августа в 18:39

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За приоритетный инвестпроект.

Три свердловских предприятия получат налоговые льготы на особых условиях. Инвестпроекты ЕВРАЗ-НТМК, "Жирового комбината" и "Известь Сысерти" 3 августа получили статус приоритетных, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Организации смогут рассчитывать на пониженную ставку налога на прибыль и освобождение от уплаты в течение 5 лет налога на имущество.

Как отметил Алексей Орлов на заседании комиссии по приоритетным инвестпроектам, ЕВРАЗ-НТМК - одни из лидеров металлургической отрасли. Его проект нацелен на сохранение первых позиций, что важно не только для предприятия, но и всего региона. Кроме того, одно из крупнейших системообразующих предприятий к апрелю 2018 года намерено снизить нагрузку на окружающую среду, вложив в это 15 миллиардов рублей.

Екатеринбургский жировой комбинат планирует за 793 миллиона рублей развить новые технологии и улучшить экологическую составляющую производства. А предприятие "Известь Сысерти" начнет импортозамещение белого и производство серого цемента. Проект оценивается в 4 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что на Среднем Урале статус приоритетного инвестпроекта есть у 14 предприятий.

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