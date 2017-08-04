Его маршрут под вопросом.

Проект планировки и межевания территории под строительство трамвайной линии от улицы Сахарова до улицы Татищева раскритиковали на публичных слушаниях, состоявшихся 3 августа в Екатеринбурге. Немалую роль в разгроме сыграл известный урбанист Владимир Злоказов, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Разработчик проекта, утвержденного в 2014 году на городском транспортном совете - институт "Уралгипротранс". На публичных слушаниях его представлял завсектором транспортно-инженерной инфраструктуры и экологии мастерской генплана Екатеринбурга Сергей Шутов. Несмотря на стратегическую важность будущей трамвайной линии от Академического до микрорайона ВИЗ-Правобережный, в слушаниях участвовало всего дюжина горожан.

Строительство линии длиной 6,7 километров разделят на два этапа: сначала проложат ветку от проспекта Академика Сахарова до Белореченской через улицу Шаумяна. Затем через улицу Токарей ее доведут до Татищева, где в перспективе появится одна из станций метрополитена.

Стартовать трамвай будет с временного кольца в районе Преображенского парка. Рядом, на улице Академика Вонсовского, расположится тяговая трансформаторная подстанция, питающая эту линию. Еще несколько подстанций установят по всей протяженности пути.

Трамвайная линия составит в длину 6,7 километров. Фото: minstroy.midural.ru.

По всей длине ветки обустроят 10 остановок. При этом будут учтена как существующая на этом участке транспортная сеть, так и проектируемые объекты, например, развязка на пересечении Объездной дороги и улицы Серафимы Дерябиной. Последнюю при этом расширят. В планах - проведение от улицы Сахарова еще одной ветки в сторону Широкой Речки.

Главным противником проекта выступил урбанист фонда "Город PRO" (разработчик провальной транспортной реформы Екатеринбурга - прим.ред) Владимир Злоказов. По его мнению, линия спроектирована не очень рационально: она "отрежет" жителям Академического доступ в район Медгородка и "Радуга-Парка". Выход из этого тупика Злоказов видит очень простой: "завернуть" ветку на улицу Волгоградскую. Таким образом, она соединит Академический одновременно и с Юго-Западом, и с центром города, и — опосредованно — с Уралмашем.

Владимир Злоказов объясняет журналистам, с какой целью он "зарубил" проект трамвайной ветки.

"Вариант с Волгоградской будет дешевле на 30%, а кроме того, не придется реконструировать улицы Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Шаумяна, а также сносить на Дерябиной гаражный массив. Это - оптимальная организация маршрута", — считает Злоказов. Его аргументация оказалась для аудитории решающей: большинством голосов участники слушаний проголосовали против проекта.

Впрочем, Сергея Шутова этот факт не смутил: по его словам, слушания носят рекомендательный характер. "Минстрой области учтет пожелания горожан при доработке проекта", — заверил он корреспондента "Уралинформбюро".

Следует добавить, что проект трамвайной линии из Академического на ВИЗ в июле был презентован на международной выставке ИННОПРОМ-2017. Тогда гендиректор компании "РСГ-Академическое" Виктор Киселев раскритиковал вариант с "заходом" ветки на Белореченскую. Подчеркнув, что это отправит пассажиров будущего скоростного трамвая в транспортный тупик, из которого потом будет сложно выбраться в другие районы.

Также на ИННОПРОМе озвучивалась идея запуска по этой ветке трамвая на аккумуляторном ходу. По мнению Киселева, при таком варианте можно существенно сэкономить на прокладке контактной сети. Модель такого трамвая уже разработана "Уралтрансмашем".

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