В рамках программы импортозамещения.

В Тюменской области активно реализуется программа импортозамещения. В ней задействованы 83 предприятия со 189 проектами. Большинство из них относятся к сфере нефтегазового машиностроения.

За 2015-2016 годы в рамках поддержки областного правительства нефтяники получили оборудование и материалы на сумму более 42 миллиардов рублей. Половина из этого - импортозамещающая продукция. Также эффективно идет сотрудничество в части осуществления работ и оказания услуг.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора региона, в области действует собственный алгоритм стимулирования закупок. Так, нефтегазовые компании Тюменского региона, которые работают с местными предприятиями, участвующими в импортозамещении, получают из облбюджета возмещение в размере 5% стоимости заказа.

По итогам 2016 года благодаря такой форме поддержки у 22 тюменских предприятий была закуплена продукция на сумму свыше 3 миллиардов рублей (с учетом НДС). В 2017 году на эти цели в региональном бюджете предусмотрено 110 миллионов рублей. Нефтегазовики уже "отоварились" у 17 компаний региона на общую сумму более 1 миллиарда.

По мнению главы Тюменской области Владимира Якушева, действующая мера поддержки помогает тюменским машиностроительным и нефтесервисным предприятиям более активно сотрудничать с ведущими нефтегазовыми компаниями.

"Программа импортозамещения помогает находить новые направления для выгодного взаимодействия с нефтегазовыми компаниями. Большинство тюменских промышленных предприятий уловили этот тренд, адаптировались к новым условиям и требованиям заказчиков, успешно конкурируют и работают в этой программе",- считает губернатор.