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Марийский НПЗ посетил врио главы Республики Марий ЭлСегодня в 11:22

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Александр Евстифеев.

На Марийском НПЗ (входит в Группу компаний "Новый Поток") побывал руководитель Марий Эл Александр Евстифеев. Его сопровождали зампредседателя правительства Республики, врио советника главы Республики, врио министра экономического развития и торговли, врио министра промышленности, транспорта и дорожного хозяйства.

Генеральный директор НПЗ Андрей Сербский провел для гостей экскурсию по основным производственным объектам предприятия, рассказав об особенностях основного технологического оборудования и перспективах развития предприятия.

Так, программа реконструкции Марийского НПЗ предусматривает не только расширение уже существующего производства, но и строительство новых технологических объектов. Модернизация позволит заводу увеличить объем переработки нефти до 8 миллионов тонн в год, а глубину переработки – до 97–98%. Это значительно расширит ассортимент выпускаемых нефтепродуктов и топлив, качество которых будет соответствовать стандарту Евро-5, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

"Коллектив доволен тем обстоятельством, что руководство создает необходимые условия, я бы даже сказал, довольно привилегированные условия — здесь высокая заработная плата, здесь очень приличный социальный пакет, здесь нет проблем текучки кадров. В общем, предприятие живет и работает, – отметил Александр Евстифеев. – И если все другие предприятия республики в своей каждодневной деятельности будут добиваться таких результатов, как Марийский НПЗ, то мы будем за них рады".

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В нее в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).

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