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"Уфалейникель" погасил 2-миллионный долг перед экс-сотрудникамиСегодня в 12:57

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Помогла прокуратура.

Южноуральский "Уфалейникель" расплатился с сокращенными в апреле 2017 года сотрудниками после "пинка" от прокуратуры.

С 1 апреля градообразующее предприятие Верхнего Уфалея, входящее в "Русникель", остановило производство на неопределенный срок. Причиной называют низкие цены, парализовавшие никелевую отрасль.

Проверка была организована по обращению председателя Челябинской областной организации ГМПР Юрия Горанова о нарушении трудовых прав более 1 500 работников. Попавшие под сокращение металлурги так и не получили причитающихся им средств.

В связи с этим юридическое лицо было привлечено к административной ответственности, а гендиректору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Задолженность перед бывшими сотрудниками в размере более 2 миллионов рублей была погашена.

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